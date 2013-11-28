SEO-специалист для продвижения блогов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка110 просмотров

Привет!

Нужен помощник для работы с блогами на wordpress.

Работа включает в себя:

- работа с рерайтерами (поиск рерайтеров, распределение заказов, приемка текстов)

- регулярная публикация текстов в наших блогах

- работа с англоязычным рерайтом

- работа с ключевыми словами, оптимизация блогов под ключевые слова

- развитие сетки блогов

- еженедельные отчеты "Что сделано"

Опыт

- опыт ведения блогов

- уверенная работа с Wordpress

- опыт seo-продвижения

- опыт работы с рерайтерами

- знание английского языка приветствуется

Долгосрочное сотрудничество

Общаемся голосом по скайпу

Оплата по результатам собеседования

Оплата: перевод на карту / wmr

Свои предложения оставляйте ниже.

WordPress
11 лет назад
eurodotster
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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