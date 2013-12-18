Прописать мета-теги для сайта салона красоты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен18 заявок257 просмотров

Сайт салона красоты, 266 страниц. Необходимо прописать мета теги:

- Title

- Meta Description

- Meta Keywords

А также сделать внутреннюю перелинковку сайта.

11 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$70
5 дней
Ирина очень ответственный работник. Во-первых она больше меня пеклась о том, чтобы соблюсти сроки проекта. Во-вторых, все замечания, которые возникали у меня во время работы, Ирина исправляла в минимальные сроки. К тому же, она скромна и, как мне показалось, недооценивает стоимость своей работы. Поэтому, в заключении нашего сотрудничества, я решил обрадовать её небольшой премией.
Спасибо за оценку работы, Максим. Со своей стороны не могу не отметить - твою благожелательность и пунктуальность при оплате, что много значит для меня.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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