Прописать мета-теги для сайта салона красоты

Ирина очень ответственный работник. Во-первых она больше меня пеклась о том, чтобы соблюсти сроки проекта. Во-вторых, все замечания, которые возникали у меня во время работы, Ирина исправляла в минимальные сроки. К тому же, она скромна и, как мне показалось, недооценивает стоимость своей работы. Поэтому, в заключении нашего сотрудничества, я решил обрадовать её небольшой премией.