Здравствуйте, Требуется SEO-специалист для нашего русского сайта, обучающего языкам. Требуется человек, который понимает алгоритмы оптимизации в таких поисковых системах, как Yandex и google.ru Если вы аматор, а не профессионал, пожалуйста, просьба не ...