Нужен список, состоящий из ссылок на форумы. В форумах должно быть разрешено размещение новых тем. Форумы должны быть тематическими. Темы предоставлю. Оплата за список из 50 тематических форумов. ...
СЕО
Нужно подготовить сайтик www.kupilogo.com к продвижению...Перелинковка и все такое...ядро составлено...вроде бы)). Оптимизация в общем нужна. Само продвижение не нужно.
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