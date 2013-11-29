Нужен список, состоящий из ссылок на форумы. В форумах должно быть разрешено размещение новые тем. Форумы должны быть тематическими. Темы предоставлю. Оплата за список из 50 тематических форумов.
Оптимизация сайта под поисковики
Необходимо написать ТЗ для оптимизации сайта под поисковики.
Сделать желательно побыстрее. Интересует цена и сроки.
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