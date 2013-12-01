Требуется опытный копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок291 просмотр

Нужен профессиональный копирайтер, для статьи на главную страницу нового сайта.

Основные требования:

1. Статья не менее 5000 зн.

2. Тематика кредитование.

3. Знание SEO, работы с ключевыми словами.

4. Ответственность и четкое соблюдение сроков.

Подробности будут в ТЗ.

Возможно долговременное сотрудничество.

11 лет назад
aleksej_jakubov
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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