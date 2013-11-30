Составить семантическое ядро и провести аудит

Здравствуйте!

Я ищу человека, который умеет составлять семантическое ядро, проверять позиции в поисковых системах, проводить сео аудит сайта: по дублям, по ошибкам, по внутренним текстам. Больше аналитическая работа.

Может быть, будем работать в команде. Я занимаюсь маркетингом и выводом продуктов и услуг на рынок, улучшением бизнеса, в том числе за счет СЕО оптимизации.