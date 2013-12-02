Рассылка ссылок.

Здравствуйте.

Нужен человек, который добавит ссылки сайта на страницы форумов, блогов и сайтов медицинской тематики.

Требования следующие:

1. Сайт должен иметь ТИЦ больше 10;

2. Ссылка должна быть уместна;

3. В течении 7 дней ссылку не должна быть удалена;

4. Обязательно медицинская тематика;

5. После выполненных работ нужно предоставить файл со ссылками на страницы, на которых размещена ссылка.

Необходимый объем сайтов: 100.

Оплата через WebMoney: 30 wmz