Нужен экспресс сео-аудит интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок205 просмотров

Здравствуйте!

Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года.

Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы максимально поднялись НЧ запросы к новому году.

Заявки рассматриваю от людей с отзывами о продвижении сайтов.

Настоятельно прошу писать всю информацию которая может быть интересна сюда, в проект.

Если есть возможность, прошу указать скайп.

Жду от вас комментарии, сроки, цены.

11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$75
3 дня
Сотрудничество было успешным. Я получил сео-аудит в ктором было то что мне нужно. Надеюсь после внесения изменений, сайт подрастет. Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательный работодатель, приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад