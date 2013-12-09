Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач: 1) Внутренняя оптимизация ресурса. 2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google). ...
Нужен экспресс сео-аудит интернет магазина
Здравствуйте!
Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года.
Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы максимально поднялись НЧ запросы к новому году.
Заявки рассматриваю от людей с отзывами о продвижении сайтов.
Настоятельно прошу писать всю информацию которая может быть интересна сюда, в проект.
Если есть возможность, прошу указать скайп.
Жду от вас комментарии, сроки, цены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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