Нужен экспресс сео-аудит интернет магазина

Здравствуйте!

Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года.

Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы максимально поднялись НЧ запросы к новому году.

Заявки рассматриваю от людей с отзывами о продвижении сайтов.

Настоятельно прошу писать всю информацию которая может быть интересна сюда, в проект.

Если есть возможность, прошу указать скайп.

Жду от вас комментарии, сроки, цены.