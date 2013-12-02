Оптимизация и продвижение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт28 заявок294 просмотра

1.Провести технический аудит сайта (код, перелинковка, внутренняя оптимизация (анкоры и тп) и проверить его готовность к продвижению

2.Подготовить задание для программиста по результатам аудита или исправить косяки самостоятельно

3.Сделать анализ поисковых запросов (скорректировать список запросов)

4.Сделать копирай/рерайт текстов или подготовить задание для копирайтера

5.Наращивание и контроль ссылочной базы, составить бюджет и предполагаемый график продвижения

Тематика итальянская мебель

11 лет назад
birt
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизация и закупка ссылок для сайта отеля

    $1000

    Продвижение частной гостиницы расположенной возле аэропорта Борисполь. Никакой ежемесячной оплаты. Оплата сдельная только за конкретную работу. Продвижение только статьями. сайт hotelkorona.com.ua ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверить пакет входящих ссылок

    $100

    Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение 2 сайта

    $250

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов. На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов: http://elitdom-ufa.ru/ http://ufa-beauty.ru/ Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО оптимизатор. Поисковое продвижение и аудит

    $50

    Здравствуйте! Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов. Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь с закупкой ссылок

    $50

    Здравствуйте. Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических. Нужно сделать эту работу быстро. кто сможет помочь?

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рассылка ссылок.

    $30

    Здравствуйте. Нужен человек, который добавит ссылки сайта на страницы форумов, блогов и сайтов медицинской тематики. Требования следующие: 1. Сайт должен иметь ТИЦ больше 10; 2. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен экспресс сео-аудит интернет магазина

    Здравствуйте! Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года. Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Seo-специалист.

    Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач: 1) Внутренняя оптимизация ресурса. 2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google). ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комплексная оптимизация и продвижение сайта

    Новый чистый проект. Покупка и продажа автотехники - полностью автоматизированный Аукцион. Требуется специалист по комплексному продвижению продукта, зона продвижения Германия, язык немецкий. От Вас, чёткий план развития ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад