Продвижение частной гостиницы расположенной возле аэропорта Борисполь. Никакой ежемесячной оплаты. Оплата сдельная только за конкретную работу. Продвижение только статьями. сайт hotelkorona.com.ua ...
Оптимизация и продвижение интернет магазина
1.Провести технический аудит сайта (код, перелинковка, внутренняя оптимизация (анкоры и тп) и проверить его готовность к продвижению
2.Подготовить задание для программиста по результатам аудита или исправить косяки самостоятельно
3.Сделать анализ поисковых запросов (скорректировать список запросов)
4.Сделать копирай/рерайт текстов или подготовить задание для копирайтера
5.Наращивание и контроль ссылочной базы, составить бюджет и предполагаемый график продвижения
Тематика итальянская мебель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов. На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов: http://elitdom-ufa.ru/ http://ufa-beauty.ru/ Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов. Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических. Нужно сделать эту работу быстро. кто сможет помочь?Завершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужен человек, который добавит ссылки сайта на страницы форумов, блогов и сайтов медицинской тематики. Требования следующие: 1. Сайт должен иметь ТИЦ больше 10; 2. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года. Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач: 1) Внутренняя оптимизация ресурса. 2) Наш сайт попал под фильтр и требуется вывести его из под фильтра (google). ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Новый чистый проект. Покупка и продажа автотехники - полностью автоматизированный Аукцион. Требуется специалист по комплексному продвижению продукта, зона продвижения Германия, язык немецкий. От Вас, чёткий план развития ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо для сайта составить грамотное СЯ по НЧ и СЧ. Подробнее в ЛСПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад