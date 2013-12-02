Продвижение 2 сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки220 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов.

На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов:

http://elitdom-ufa.ru/

http://ufa-beauty.ru/

Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - увеличение горячего SEO-трафика и продаж в регионе Башкортостан, для косметики - Россия. По башкирии конкуренция низкая, 1,5 года до этого продвигал сайты сам, сейчас требуется надежный подрядчик с опытом и портфолио.

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров