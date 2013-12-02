Здравствуйте! Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов. Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок ...
Продвижение 2 сайта
Добрый день уважаемые фрилансеры!
Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов.
На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов:
Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - увеличение горячего SEO-трафика и продаж в регионе Башкортостан, для косметики - Россия. По башкирии конкуренция низкая, 1,5 года до этого продвигал сайты сам, сейчас требуется надежный подрядчик с опытом и портфолио.
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