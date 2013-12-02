Продвижение 2 сайта

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов.

На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов:

http://elitdom-ufa.ru/

http://ufa-beauty.ru/

Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - увеличение горячего SEO-трафика и продаж в регионе Башкортостан, для косметики - Россия. По башкирии конкуренция низкая, 1,5 года до этого продвигал сайты сам, сейчас требуется надежный подрядчик с опытом и портфолио.