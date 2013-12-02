Проверить пакет входящих ссылок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок140 просмотров

Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего 1342 ссылки в Sape.

11 лет назад
morfin666
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Отличная работа. Артем проверил все ссылки, предоставил подробный отчет по каждой из отфильтрованных ссылок - почему от нее надо отказаться. Дал советы по закупке ссылок. Спасибо ) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад