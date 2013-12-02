Проверить пакет входящих ссылок

Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего 1342 ссылки в Sape.