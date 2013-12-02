Продвижение частной гостиницы расположенной возле аэропорта Борисполь. Никакой ежемесячной оплаты. Оплата сдельная только за конкретную работу. Продвижение только статьями. сайт hotelkorona.com.ua ...
Продвижение сайта гостиницы в поисковиках
Есть несколько сайтов одного и того же отеля - необходимо продвинуть один из них по ключевикам "гостиница #город# " и "отель #город#" Основной сайт уже больше года, новые - полтора месяца, индексированы, но по ключевикам не видны.
Фразы не конкурентные, но адрес гостиницы в другом близлежащем городе. Там с индексацией все нормально.
Что нужно - вывести сайт на первую страницу яндекса и гугла. Желательно быстро.
Заявки только от имеющих рейтинг здесь или на других ресурсах.
Оплата яндекс-деньги или Paypal
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Nuzno sdelat site sto to ocen paxozo na etot http://www.stes.lv/eng_cottages.html i pradvinut belaruskom yandex i google po slovu druskininkai na top 5.Predaplata 100 evro ostalinije 200 evro kogda site budet v top 5.Prioritet freelancerom iz ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
1.Провести технический аудит сайта (код, перелинковка, внутренняя оптимизация (анкоры и тп) и проверить его готовность к продвижению 2.Подготовить задание для программиста по результатам аудита или исправить косяки самостоятельно 3.Сделать анализ поисковых запросов (скорректировать ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Недавно был приобретен сайт, с которым передали проект в Sape с закупленными ссылками. Мне кажется, что там больше половины нерабочих, которые необходимо просто удалить. Нужен профессионал, который проверит и отфильтрует все ссылки, удалит плохие. Всего ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу серьезную SEO кампанию на аутсорсинг для продвижения Клиентских сайтов. На текущий момент требуется продвижение 2х сайтов: http://elitdom-ufa.ru/ http://ufa-beauty.ru/ Ключевых слов пока нет. Цели продвижения - ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Все еще рассматриваю человека в партнеры по продвижению сайтов. Предлагаю вам работу по аудиту сайтов: быстро и качественно посмотреть сайт с разных сторон: наличие технических ошибок, наличие ошибок ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам нужна помощь - закупить несколько ссылок с тематических ресурсов и пару десятков - с нетематических. Нужно сделать эту работу быстро. кто сможет помочь?Завершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужен человек, который добавит ссылки сайта на страницы форумов, блогов и сайтов медицинской тематики. Требования следующие: 1. Сайт должен иметь ТИЦ больше 10; 2. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть интернет магазин который худо бедно пытался продвинуться в течение года. Сайту полтора года. Что нужно - провести сео аудит и сказать что нужно с ним сделать чтобы ...Завершен11 лет назад