Продвижение сайта гостиницы в поисковиках

Есть несколько сайтов одного и того же отеля - необходимо продвинуть один из них по ключевикам "гостиница #город# " и "отель #город#" Основной сайт уже больше года, новые - полтора месяца, индексированы, но по ключевикам не видны.

Фразы не конкурентные, но адрес гостиницы в другом близлежащем городе. Там с индексацией все нормально.

Что нужно - вывести сайт на первую страницу яндекса и гугла. Желательно быстро.

Заявки только от имеющих рейтинг здесь или на других ресурсах.

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