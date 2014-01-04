Комплексное продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки166 просмотров

Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта, в т.ч. составить семантическое ядро.

11 лет назад
LanaLandau25
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$600
30 дней
Работать с Дмитрием очень приятно. Вежливо и профессионально обосновывает свои действия и прислушивается к мнению заказчика. Спасибо огромное за проделанную работу. Обязательно продолжаем наше сотрудничество!
Работаем с Анастасией уже месяц. От данного сотрудничества у меня только положительные эмоции! Всё чётко, грамотно и своевременно, а приятное общение дополняет плодотворную работу. Рекомендую работать!

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад