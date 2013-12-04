Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется продвижение сайта студии по разработке сайтов. Продвинуть нужно по Вологде , Вологодской области, Россия. продвижение в топ-10 яндекс. От Вас сроки и цена. Жду вашего ответа с уважением Алексей.
Специалист по внешним ссылкам и линк-менеджер
Здравствуйте!
В команду разработчиков и оптимизаторов нужен линк-менеджер. Если кратко - то в его задачи входит получать качественные и естественные ссылки на продвигаемые сайты, как платными, так и бесплатными методами.
Ситуации могут быть разными. Если вкратце - то мы создаем определенные разделы, пишем интересные статьи, материалы, функционал для сайтов, который потом нужно развивать, подключая к нему другие ресурсы. Так и просто взаимный обмен ссылками и интересными материалами.
Каталоги, но только белые и толковые, платные и бесплатные. Форумы. Темы. Вопросы и ответы. И другие источники ссылок и трафика. Проработать нужно хорошо. Оплата по результатам (за проставленные ссылки).
Так и просто вести рекламные кампании на биржах. Поиск и отсев площадок, работа с фильтрами, дальнейшая работа со ссылками после закупки, проверка индексации, отсев битых ссылок и закупка новых.
Работа ежемесячная, но первое задание имеет разовый характер. Купить ссылок на юридический сайт и получить обратные ссылки с тематических ресурсов (у нас оба сайта в як, возраст около 4 и 10 лет, тиц 20 и 80, нормальные поисковые параметры для взаимного интереса). Спасибо!
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