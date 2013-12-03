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Провести работы по оптимизации сайта
Итак, есть сайт http://thescores.ru/ . На нем нужно проделать:
1) Решить проблему дублей страниц, в том числе и главной
2) Настроить зеркало главной
3) Настроить страницу 404
4) Настройка карты сайта
5) Привязка контента к профилю Гугл+ и настройка meta name="Author"
6) Настройка комментариев
7) Настройка соц.закладок
8) Настройка пользовательского меню
9) Убрать из ссылок часть «component/k2»
10) Оптимизация страниц, в том числе заголовков «Н1…Н»
11) Ускорить загрузку страниц, исходя из Google PageSpeed Insights
12) Настройка отображения материалов по тегу и в категории
Выбранный исполнитель
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