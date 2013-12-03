Провести работы по оптимизации сайта

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Закрыт6 заявок297 просмотров

Итак, есть сайт http://thescores.ru/ . На нем нужно проделать:

1) Решить проблему дублей страниц, в том числе и главной

2) Настроить зеркало главной

3) Настроить страницу 404

4) Настройка карты сайта

5) Привязка контента к профилю Гугл+ и настройка meta name="Author"

6) Настройка комментариев

7) Настройка соц.закладок

8) Настройка пользовательского меню

9) Убрать из ссылок часть «component/k2»

10) Оптимизация страниц, в том числе заголовков «Н1…Н»

11) Ускорить загрузку страниц, исходя из Google PageSpeed Insights

12) Настройка отображения материалов по тегу и в категории

11 лет назад
kozanostra91
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$67
2 дня

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад