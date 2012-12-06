PrioG

Никита PrioG

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка шаблона для Joomla
Joomla
Отлично поработали.
Плюсы: Работает в условиях неопределенности. Работу исполняет. Недорого берет. Минусы: Пропадает из виду. Тянет по срокам. Приходится требовать доработки в соответствии с макетом.
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nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
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Всё ок, совместной работой доволен
Работает быстрее, чем я успеваю переводить те копейки, которые Антон просит за работу! Нетривиальную задачу решил моментально! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин с фильтром
Отличный заказчик - все отлично!
Сроки соблюдены. Ошибки если и были, то достаточно быстро исправлялись. Считаю, что Мария оправдывает соотношение цена/качество. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Выложить сайт на хостинг
Все ок, рекомендую
Сделал быстро и качественно. По вопросам системного администрирования теперь только к Максиму.
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vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка и натяжка на OpenCart
Opencart
Чётко поставленная задача, своевременная оплата. Всё ок.
Сделал раньше срока и очень качественно. Не динамил по доработкам, по которым не требовал доплат. И почти всегда на связи, в т.ч. голосовой. В общем придраться не к чему. Рекомендую.
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