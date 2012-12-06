Научно-медицинский проект на пике международной огласки в СМИ. Требуется вовлечение Он-Лайн аудитории посредством СММ в соцсетях и несложных доработок сайта (обновление темы, наполнение, прикрутка способов приема пожертвований). Четкое ТЗ и строгие рамки отсутствуют. Расчет на ...
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется добавить "модуль" статей для сайта. Детали в скриншоте по ссылке http://clip2net.com/s/6sZu1c Дизайн в приложении. Требуется знание OpenCart.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо изменить внешний вид сайта на OpenCart макеты в PSD имеются. см. приложение. Нужно сверстать и нацепить на движок.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт на OpenCart. Находчивыми сеошниками было настроено ЧПУ и оптимизация в отдельных PHP-файлах: один для ЧПУ, другой для статей (см. приложения). Требуется: ЧПУ перенастроить через SeoPro opencart. Контент для оптимизации перенести в админку, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
на сайте из списка товаров осуществляется переход на картинку товара. Нужно сделать переход на страницу товара, которая изначально была в движке, но не задействована в структуре фротн-энда (вырезана или отключена). Требуется "включить" Страницу товара и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://barnaul.navse360.ru/ Интересуют предложения по стоимости "такого же" сайта пока без детализации пожеланий.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Уменьшить число переадресаций, Оптимизировать изображения, указать размер изображений, Включить сжатие, Сократить JavaScript, CSS, HTML Уменьшить размер запросов и прочее при необходимости.Завершен11 лет назад
картинка в приложении. Реализация через функционал каталога или статей (не принципиально, обсуждаемо).Закрыт12 лет назад
Исправить небольшие проблемы с отображением в ИЕ6-7 Возможно дальнейшее сотрудничество по доработке сайта и настройке модулей.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
jpg в приложении. псд имеются.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Любым удобным спосообом (scv, xml, php)Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
сайт http://www.mynewtestsite.bget.ru/Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен простой интернет-магазин по продаже кондиционеров и обогревателей. Дизайн не уникальный. Стилистика стандартная: Синие, голубые цвета символизирующие климат, атмосферу. Предусмотреть место под баннерную рекламу, ну и счетчики разумеется.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт13 лет назад
сайт: mynewtestsite.bget.ru/ нужно сделать так clip2net.com/s/1JIq0 (регулятор громкости можно оставить) + сделать индикатор загрузки (или прогресс-бар)видео-банера (от 0 до 100%)Завершен13 лет назад
адрес сайта http://mynewtestsite.bget.ru/ доработки в приложении (нужно только то, что обведено красным), PSD имеютсяHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
+доработать плеер в соответствии с макетом адрес сайта http://mynewtestsite.bget.ru/ доработки в приложении (нужно только то, что обведено красным), PSD имеютсяСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Верстка дизайна и создание шаблона для Joomla Дизигн в приложении (псд по слоям имеются)HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
адрес zolotoysvet.ru Яндекс ругается: «Этот сайт может угрожать безопасности вашего компьютера».Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт на Битриксе вставить форму обратной связи на сайт Подправить инфу на странице.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Парсер должен запускаться под windows. Рабочий модуль - *.exe файл. Функционал: 1) Сканировать разделы. 2) На основе проведенного сканирования формировать Excel-файл с определенными столбцами. 3) Сравнивать с результатами ...Завершен14 лет назад