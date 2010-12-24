Необходимо создать сайт-каталог 1. витрина товаров разбитая по классификатору. 2. Личный кабинет через который • пользователи могут загружать карточки товаров (текст + медиа) • пользователи могут комментировать чужие карточки товаров. • + обе ...
Поправить галерею под IE
Заглавная галерея открывается не корректно в IE (выпадает во время загрузки). В остальных браузерах все норм.
Кто и за сколько сможет исправить?
Выбранный исполнитель
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