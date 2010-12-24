Поправить галерею под IE

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Завершен1 заявка91 просмотр

http://zolotoysvet.ru

Заглавная галерея открывается не корректно в IE (выпадает во время загрузки). В остальных браузерах все норм.

Кто и за сколько сможет исправить?

14 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Работает быстрее, чем я успеваю переводить те копейки, которые Антон просит за работу! Нетривиальную задачу решил моментально! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё ок, совместной работой доволен

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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