Необходимо создать сайт-каталог 1. витрина товаров разбитая по классификатору. 2. Личный кабинет через который • пользователи могут загружать карточки товаров (текст + медиа) • пользователи могут комментировать чужие карточки товаров. • + обе ...
Доработать модуль на дле
Нужно в модуле dle music service v.2, добавить возможность загружать треки с удаленного сервера и прикрутить комментарии к трекам
Заявки фрилансеров
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