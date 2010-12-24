Поиск туров для Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка274 просмотра

Требуется написать плагин для WP по поиску записей на основе доп. полей. Суть следующая, я создаю запись, указываю 6 дополнительных полей:

1. Города вылета

2. Страна

3. С какой даты

4. Длительность

5. Количество человек в номере

6. Цена тура

На главную страницу выводим форму поиска по этим полям (пример формы можно посмотреть здесь слева http://www.mir-ot-nsk.ru ), с возможностью указать сразу несколько параметров. Бюджет 30 USD, сроки до понедельника.

WordPress
14 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий специалист очень высокого уровня, работа сделана в кратчайший срок и с учетом всех требований. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкая задача, быстрая проверка и оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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