Фрилансер werewolf

В некоторых случаях аггресивный, непредсказуемый заказчик. Работу предлагает достаточно сложную. Критерий сложности - муторная отладка. Приготовьтесь, что вас будут дергать менеджеры по предыдущим проектам. А вы будете часто дергать админа, ваши права на серверах сильно ограничены. Это "дерганье" выливается в сверхурочные часы, которые не оплачиваются. Обозначая, зарплату $1000 в месяц, заказчик не написал и не упомянул при собеседовании, что в случае непредвиденных задержек таких как: ваша болезнь, вы не успели, etc, деньги вычитаются из зарплаты. Переработки оплачиваются в случае, если вы благодаря им закончили работу раньше времени. Недостаточно отсидеть восемь часов(а меньше вначале точно и не получится, обычно больше) и получить деньги. Вы должны закончить проект в установленный заказчиком или собой(в разумных пределах) срок. Переработали, но сорвали сроки, денег не получите. Программа должна работать, чтобы приносить доход. Менеджер должен полностью с ней разобраться, освоится и начать ее использовать. При мне сервер выделывал разные штуки, отчего менеджер мне указывал на несуществующие баги, на что бесполезно были потрачены часы. Вы - винтик в бизнесе, самообучение программирования в отдельные часы. Вы должны написать проект по ТЗ, а если ТЗ обрисовывает проект снаружи, додумать все, что будет внутри. Иногда заказчик хочет, то чего сам не знает. Заказчик обозначает часы в которые вы обязаны быть онлайн, любое опоздание, отсутствие более сорока минут в это время ухудшает отношения с заказчиком в несколько раз.