Разработать модуль для web-системы (.Net, C#, SQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать модуль для web-системы. Задание в приложении. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

SQL
14 лет назад
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Дмитрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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