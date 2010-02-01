Работа по заявкам в веб-студии за оклад.Нужен человек,который имеет небольшой опыт в создании сайтов и хочет учиться - программировать на php, верстать ,оптимизировать...Не боится рутиной работы. Обязательные требования: Ответственность Обязательность ...
Разработать модуль для web-системы (.Net, C#, SQL)
Необходимо разработать модуль для web-системы. Задание в приложении. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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