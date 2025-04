Поправить ошибки в проекте на Ruby

Приветствую.

Нужно решить вопрос с возникшими в приложении ошибками. Ниже тексты ошибок

*** 1 ***

Описание проблемы: не ресайзятся картинки. В папке создается 4 файла с правильными именами (original, thumb, medium, large), но все они одного и того же размера. Не уверен, используется ли paperclip.

Magick::ImageMagickError (no decode delegate for this image format `/var/www/vhosts/rubyapp.info/httpdocs/public/photos/0000/1553/dsc_0788.jpg' @ error/constitute.c/ReadImage/532):

*** 2 ***

При регистрации нового пользователя приложение не может вывести ссылку на его профиль, выдает 404, хотя пользователь создается.

ActiveRecord::RecordNotFound (Couldn't find User with ID=123123123):

vendor/plugins/community_engine/plugins/paginating_find/lib/paginating_find.rb:103:in `find'

vendor/plugins/community_engine/app/models/user.rb:94:in `find'

vendor/plugins/community_engine/app/controllers/users_controller.rb:288:in `signup_completed'

lib/localized_application.rb:45:in `set_locale'

haml (3.0.21) lib/sass/plugin/rack.rb:41:in `call'

Указывайте сроки и стоимость.

Спасибо.