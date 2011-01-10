Нужен модуль для джумла Фронт-Енд зайдите на мониграм (moneygram.com) Найдите там калкулятор перевода... https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3Y3cPM3dHYwMDUycXA8_gECf3gCADIDAEykeaxXtYuhh4mPgbWLqHuQPlLSyMjZ28XY0NLAwI6PbSj0rPyU8C2hMOshm_SSB5AxzA0UDfzyM_N1U_ODUvPjRYvyA3ojI4IF0RAAcGoKs!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZW5fVVM!/ То есть для компонента ...
Поправить ошибки в проекте на Ruby
Приветствую.
Нужно решить вопрос с возникшими в приложении ошибками. Ниже тексты ошибок
*** 1 ***
Описание проблемы: не ресайзятся картинки. В папке создается 4 файла с правильными именами (original, thumb, medium, large), но все они одного и того же размера. Не уверен, используется ли paperclip.
Magick::ImageMagickError (no decode delegate for this image format `/var/www/vhosts/rubyapp.info/httpdocs/public/photos/0000/1553/dsc_0788.jpg' @ error/constitute.c/ReadImage/532):
*** 2 ***
При регистрации нового пользователя приложение не может вывести ссылку на его профиль, выдает 404, хотя пользователь создается.
ActiveRecord::RecordNotFound (Couldn't find User with ID=123123123):
vendor/plugins/community_engine/plugins/paginating_find/lib/paginating_find.rb:103:in `find'
vendor/plugins/community_engine/app/models/user.rb:94:in `find'
vendor/plugins/community_engine/app/controllers/users_controller.rb:288:in `signup_completed'
lib/localized_application.rb:45:in `set_locale'
haml (3.0.21) lib/sass/plugin/rack.rb:41:in `call'
Указывайте сроки и стоимость.
Спасибо.
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