Joomla Component

Нужен модуль для джумла

Фронт-Енд

зайдите на мониграм (moneygram.com) Найдите там калкулятор перевода...

https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3Y3cPM3dHYwMDUycXA8_gECf3gCADIDAEykeaxXtYuhh4mPgbWLqHuQPlLSyMjZ28XY0NLAwI6PbSj0rPyU8C2hMOshm_SSB5AxzA0UDfzyM_N1U_ODUvPjRYvyA3ojI4IF0RAAcGoKs!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZW5fVVM!/

То есть для компонента

Шаг 1) http://floomby.ru/content/2vsbMQagCE/

Щаг 2) http://floomby.ru/content/u9KAESC4OU/

Шаг 3) клик http://floomby.ru/content/vsPAnJiZke/

Шаг 4)http://floomby.ru/content/1D0Oj9aZnk/

Шаг 5) вывод пунктов http://floomby.ru/content/mqniBbUhPk/

Все

Ну админка должна быть максимально упрощенная для обычного обывателя..

То есть пользователь выберает откуда и куда и опцию и получает сколько будет стоить перевод

Нажимает на Найти локации и получает список со всеми пунктами с фильтром на верху

Админка

Добовлять опции с формулой перевода

Добавлять редактирощать удалять направления перевода и тарифов (опции дам отдельно с формулами )

Добовлять редактировать удалять локцаии ...

Если нету дам мускул базу с Страна->Регион->Город (есть и связь Страна->Город)

Если синтегрируете бесплатно ГуглКарту для показа локаций будет плюс

Компонент должен быть совместим с JoomFish