Требуется модуль для DLE 8.5

Суть модуля:

1) добавить возможность выставления каждому комментарию + или -.

2) сам себе ставить + или - нельзя

3) составление рейтинга комментариев по рейтингу (ежедневный, ежемесячный, за последнюю неделю, за последние 14 дней, за последний месяц).

4) красивый вывод лучших комментариев и авторов.

5) награждение авторов самых рейтинговых комментариев (настраивается: еженедельно, каждые 2 недели, ежемесячно).

И другие доработки.

Кто может помочь сделать? Сроки/цена - на почту [email protected]

И контакты, конечно, чтобы можно было связаться и приступить к работе.

Спасибо!

(P.S. В планах еще один модуль интересный.)