Написать счетчики

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Закрыт5 заявок158 просмотров

Сайт http://planetadruzey.com/articles/article.php , надо сделать счетчики в админке на просмотр статей: !). по разделам, 2), по каждой статье. Предложите цену за то и за другое. Число просмотров должен видеть только админ. В какие сроки сможете сделать?

14 лет назад
Assole
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров