Приветствую всех. Необходимо реструктурировать и очеловечить сайт на narod.ru: http://rlls.narod.ru/ На данный момент не устраивает его убогий "дизайн" и то, что он построено на фреймах. Необходимо: Сделать ...
Написать счетчики
Сайт http://planetadruzey.com/articles/article.php , надо сделать счетчики в админке на просмотр статей: !). по разделам, 2), по каждой статье. Предложите цену за то и за другое. Число просмотров должен видеть только админ. В какие сроки сможете сделать?
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