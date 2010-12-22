Подредактировать шаблон Вордпресс

На сайте необходимо сделать видеоконференцию (чтоб было видео и звук) Это будет онлайн передача. Раз в неделю наш ведущий со своей вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей (или больше по возможности) ...
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В личку, аську не писать, цену и срок указать обязательно.
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