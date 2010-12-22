Изменение формы оформления заказа на osCommerce

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Нужно усовершенствовать форму оформления заказа таким образом:

1) если в “регионе” выбрана “Москва”, то в “способах доставки” отображаются такие варианты доставки:

Доставка курьером (N руб.)

Доставка почтой

2) если в “регионе” не “Москва”, то только “Доставка почтой”

3) если выбрана “доставка курьером”, то в “способах оплаты” отображается только один вариант оплаты “Наличными курьеру”

4) если выбрана “доставка почтой”, то отображается только один вариант оплаты “Наложенным платежом”.

14 лет назад
Sereger
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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