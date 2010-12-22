Изменение формы оформления заказа на osCommerce

Нужно усовершенствовать форму оформления заказа таким образом:

1) если в “регионе” выбрана “Москва”, то в “способах доставки” отображаются такие варианты доставки:

Доставка курьером (N руб.)

Доставка почтой

2) если в “регионе” не “Москва”, то только “Доставка почтой”

3) если выбрана “доставка курьером”, то в “способах оплаты” отображается только один вариант оплаты “Наличными курьеру”

4) если выбрана “доставка почтой”, то отображается только один вариант оплаты “Наложенным платежом”.