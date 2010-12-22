Доработать Elite Board 2.0

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Добрый день, кто работал с Jocer Board2.0?

Кто может доработать ее под наши нужды, изменить немного дизайн.

Шрифты, цветовое решение, баннеры

14 лет назад
litevol
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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