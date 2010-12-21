Фиксация баннера при прокрутке страницы

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Есть http://www.internet-technologies.ru/articles/article_510.html

или http://www.titanpoker.com/ru/vip-club/calculator-titan.html

покрутив страницу вверх/вниз видно что левый блок на месте

я хочу чтобы вы научили меня как так делать,

просто и легко, с минимумом кода, без javascript,

чтобы можно было ставить или текст или картинку на любом сайте с высокими страницами (подобно примерам)

HTMLJavaScript
14 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров