Фиксация баннера при прокрутке страницы

Есть http://www.internet-technologies.ru/articles/article_510.html

или http://www.titanpoker.com/ru/vip-club/calculator-titan.html

покрутив страницу вверх/вниз видно что левый блок на месте

я хочу чтобы вы научили меня как так делать,

просто и легко, с минимумом кода, без javascript,

чтобы можно было ставить или текст или картинку на любом сайте с высокими страницами (подобно примерам)