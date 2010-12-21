Работа с Битриксом "Портал"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок220 просмотров

Добрый день! Тз: Есть скрипт БИТРИКСА http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/portal.php

Есть лицензия! Нужно сделать фото портал! Дизайн! Модули необходимые!

14 лет назад
qari
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров