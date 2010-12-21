Нужно прикрутить систему комментирования

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Есть сайт http://tvoyadres.ru/section/section.php?c=articles

нужно прикрутить комментирование от другого движка cotonti.com, либо поставить совершенно новую СМС с системой комментирования, но с тем, чтобы структура разделов не пропала и статьи и новости не пропали.

14 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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