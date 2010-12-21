Есть рассылка емэйлов встроенная в сайт age-music.com.ua, хостер не пропускает 3000 писем, надо сделать, чтоб рассылка отправляла партиями всё это дело. Если интересно, обсуждаю в скайпе: www.age-music.com.ua
Нужно прикрутить систему комментирования
Есть сайт http://tvoyadres.ru/section/section.php?c=articles
нужно прикрутить комментирование от другого движка cotonti.com, либо поставить совершенно новую СМС с системой комментирования, но с тем, чтобы структура разделов не пропала и статьи и новости не пропали.
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