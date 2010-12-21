Рассылка емейлов партиями

$50
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Закрыт4 заявки174 просмотра

Есть рассылка емэйлов встроенная в сайт age-music.com.ua, хостер не пропускает 3000 писем, надо сделать, чтоб рассылка отправляла партиями всё это дело. Если интересно, обсуждаю в скайпе: www.age-music.com.ua

14 лет назад
Papa_AL
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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