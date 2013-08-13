Papa_AL

Анатолий Papa_AL

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильная версия сайта

    Добрый день, нужну услуги дизайнера мобильной версии для этого сайта hotel-viva.net, версия должна быть как тут hotel-viva.com.ua. Что по срокам и по деньгам? Сайт старый жалко выкидывать, сейчас его используем только для понимания количества заказов с ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение SEO отеля и в картах гугл

    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ! Наш сайт hotel-viva(точка)com(точка)ua Добрый день, начали падать вниз, запросы стали ниже 1 стр. Не устраивает работа предыдущего сеошника. С ним работали долго и не ссорились, если что надо уточнить дам его координаты. Задачи быть в первой ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отображение отелей на карте, замена шаблона дизайна. Drupal

    Добрый день, Мы в поисках специалиста который сможет нам заменить старый дизайн на сайте Reserve-menu.com (drupal) на новый, template, который мы уже купили. Все нюансы будем согласовывать. Шаблон для 7,  возможно необходимо осуществить миграцию drupal6-&gt; drupal 7, ...

    Drupal
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа для отеля

    $1000

    Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её, отдать исходный код, работали уже с программистом, большая часть новой программы уже написана! Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Программа ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для мобильной версии

    Добрый день, необходимо, сделать дизайн для мобильной версии сайта или нужен адаптивный сайт под мобильные устройства? Сейчас, я слышал Гугл требует это для того кто хочет развиваться по SEO hotel-viva.com.ua Какая цена и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка скриптов на сайте drupal

    Срочно требуется веб разработчик-фрилансер на работу над новым проектом DRUPAL Работы сейчас слишком много и наша команда не справляется. Да и нужно двигаться дальше. Расширяться. Основной перечень работ: настройка, поддержка, доработка, исправление багов. Пример ТЗ - ...

    DrupalДоработка скрипта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта отелей

    $250

    Доброго времени суток. Мой сайт reserve-menu.com. Раскруткой занималась компания. Задача была вывести 2 города Киев и Харьков по запросам, что ниже в топ-5, 5 поисковиков: google.com, google.com.ua, google.ru, yandex.ru, yandex.ua. Запросы: 1. Гостиницы Харькова 2. Гостиницы Харьков 3. ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить лист минибара, анкету Гостя, наклейку

    Добрый день, нужен дизайнер, на постоянные мелкие работы, например сейчас: а. Изменить минибар. 1. Всё по 15 грн, 2. Презервативы 35, 3. Пепси изменить название, 4. Ред бул и бёрн по 30 б. Анкета Гостя: 1. Поменять ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки дизайна

    $50

    Тут http://reserve-menu.com/ 1. Карта цвет не нравится 2. Блок "куда Вы хотите поехать", сделать красиво, контур, может лупу поставить как тут hotels24.ua (также этот блок дублируется например тут узкий http://reserve-menu.com/hotels/35) 3. Вверху меню гостиницы ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление информации с уникальным текстом (отели)

    Требуется добавлять информацию, где информация, должен быть уникальный текст, пример reserve-menu.com/hotels/dnepropetrovsk/reikartz-dnepropetrovsk Нужна стоимость одного такого добавления, уникальность не ниже 80%

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка дизайна в гостиничном сайте

    Есть сайт http://reserve-menu.com/ я хотел бы чтоб Вы его посмотрели внимательно как всё мы строим и предложили варианты по изменению каких то частей в дизайне, что не красиво, мне нравится цветовая гамма размер шрифта, как всё идёт в ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отзывы и создание карты с отображением отелей

    1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv нужна цена и срок 2. Также нужно сделать возможность оставления отзывов Задача, чтоб правее видео тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva был закладка отзывы Чтоб ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $200

    В развивающийся отельный проэкт reserve-menu.com требуется менеджер по заполнению отелей, как тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Упал сервер, срочно.

    Только Харьков Срочный вопрос упал сервер. Программист уехал на 2 дня заграницу и именно сегодня упал, нет связи с ним. Нужен чел который разбирается в чём проблема. Провайдер сказал у нас вирус( Платим деньги за скорый приезд, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа для отеля

    $1000

    Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана Программа для гостиницы (бронь, поселения, ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт гостиниц

    Добрый день, начал разрабатывать сайт гостиниц Украины reserve-menu.com, сам работаю в этом бизнесе. Ищу грамотного seo программиста из Харькова или же кто готов работать удалённо, но оплата не ВПЕРЁД, т.к. были проблемы с этим уже. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать флэш-баннер

    Необходимо сделать флэш в формате *.fla. Формат баннера 300 на 250, анимированный. Текст как в приложении, только убрать во множественном заглавие hotels исправить на hotel, отели на отель логотип можно скачать тут hotel-viva.com.ua

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вставить готовый перевод в сайт

    Нужно сделать страницы на сайте, вверху иконки на лицевой на немецком и турецком 2 перевода готовых (есть) на сайт hotel-viva.com.ua и ссылку с зеркала сайта hotels-viva.com. Интересует цена и срок

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн макет буклет. Сейчас. Быстро
Анатолий прекрасный заказчик. Все оперативно и конструктивно. Оплата своевременна и в полном объеме. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший вкус, оперативно, не обманщик. Всем советую работать с Тарасом!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для мобильной версии
Четкая задача, своевременная оплата. Что еще пожелать фрилансеру? Побольше бы таких заказчиков!
Спасибо, сделал всё в срок качественно, ответственно, советую обращаться.
Ответный отзыв
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Добавление информации с уникальным текстом (отели)
Отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, быстрая оплата и хорошая коммуникабельностью. Благодарю за сотрудничество!
Отличный специалист, всё во время, и не нужно объяснять по сто раз
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Упал сервер, срочно.
Отличный заказчик, приятно работать,рекомендую!
Сергей отличный специалист. Все проанализировал, даже на свой хостинг взял пока решается проблема. Сотрудничеством доволен. Спасибо, Сергей! Советую другим!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать флэш-баннер
Поработали с Анатолием на УРА! Рекомендую, 10 баллов!
Сделал качественно и быстро!
Ответный отзыв