Добрый день, нужну услуги дизайнера мобильной версии для этого сайта hotel-viva.net, версия должна быть как тут hotel-viva.com.ua. Что по срокам и по деньгам? Сайт старый жалко выкидывать, сейчас его используем только для понимания количества заказов с ...
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ! Наш сайт hotel-viva(точка)com(точка)ua Добрый день, начали падать вниз, запросы стали ниже 1 стр. Не устраивает работа предыдущего сеошника. С ним работали долго и не ссорились, если что надо уточнить дам его координаты. Задачи быть в первой ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходим дизайн макет буклета по продаже квартир и отдельно из того же А4 формат. Есть текст и фото. Подробности только скайп.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, Мы в поисках специалиста который сможет нам заменить старый дизайн на сайте Reserve-menu.com (drupal) на новый, template, который мы уже купили. Все нюансы будем согласовывать. Шаблон для 7, возможно необходимо осуществить миграцию drupal6-> drupal 7, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её, отдать исходный код, работали уже с программистом, большая часть новой программы уже написана! Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Программа ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется администратор для настройки ВПН. Также текущие вопросы. Только ХарьковСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо, сделать дизайн для мобильной версии сайта или нужен адаптивный сайт под мобильные устройства? Сейчас, я слышал Гугл требует это для того кто хочет развиваться по SEO hotel-viva.com.ua Какая цена и срокиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Срочно требуется веб разработчик-фрилансер на работу над новым проектом DRUPAL Работы сейчас слишком много и наша команда не справляется. Да и нужно двигаться дальше. Расширяться. Основной перечень работ: настройка, поддержка, доработка, исправление багов. Пример ТЗ - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Мой сайт reserve-menu.com. Раскруткой занималась компания. Задача была вывести 2 города Киев и Харьков по запросам, что ниже в топ-5, 5 поисковиков: google.com, google.com.ua, google.ru, yandex.ru, yandex.ua. Запросы: 1. Гостиницы Харькова 2. Гостиницы Харьков 3. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужен дизайнер, на постоянные мелкие работы, например сейчас: а. Изменить минибар. 1. Всё по 15 грн, 2. Презервативы 35, 3. Пепси изменить название, 4. Ред бул и бёрн по 30 б. Анкета Гостя: 1. Поменять ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Тут http://reserve-menu.com/ 1. Карта цвет не нравится 2. Блок "куда Вы хотите поехать", сделать красиво, контур, может лупу поставить как тут hotels24.ua (также этот блок дублируется например тут узкий http://reserve-menu.com/hotels/35) 3. Вверху меню гостиницы ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется добавлять информацию, где информация, должен быть уникальный текст, пример reserve-menu.com/hotels/dnepropetrovsk/reikartz-dnepropetrovsk Нужна стоимость одного такого добавления, уникальность не ниже 80%Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт http://reserve-menu.com/ я хотел бы чтоб Вы его посмотрели внимательно как всё мы строим и предложили варианты по изменению каких то частей в дизайне, что не красиво, мне нравится цветовая гамма размер шрифта, как всё идёт в ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv нужна цена и срок 2. Также нужно сделать возможность оставления отзывов Задача, чтоб правее видео тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva был закладка отзывы Чтоб ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
В развивающийся отельный проэкт reserve-menu.com требуется менеджер по заполнению отелей, как тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-vivaНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Только Харьков Срочный вопрос упал сервер. Программист уехал на 2 дня заграницу и именно сегодня упал, нет связи с ним. Нужен чел который разбирается в чём проблема. Провайдер сказал у нас вирус( Платим деньги за скорый приезд, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Мы пользуемся готовой программой, разработанной программистом. Исходного кода у нас нет, необходимо переписать её или выделить исходный код, если это возможно. Ищем человека ТОЛЬКО с Харькова!!! Большая часть программы уже написана Программа для гостиницы (бронь, поселения, ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, начал разрабатывать сайт гостиниц Украины reserve-menu.com, сам работаю в этом бизнесе. Ищу грамотного seo программиста из Харькова или же кто готов работать удалённо, но оплата не ВПЕРЁД, т.к. были проблемы с этим уже. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать флэш в формате *.fla. Формат баннера 300 на 250, анимированный. Текст как в приложении, только убрать во множественном заглавие hotels исправить на hotel, отели на отель логотип можно скачать тут hotel-viva.com.uaБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать страницы на сайте, вверху иконки на лицевой на немецком и турецком 2 перевода готовых (есть) на сайт hotel-viva.com.ua и ссылку с зеркала сайта hotels-viva.com. Интересует цена и срокСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад