Рерайт, копирайт, наполнение интернет магазинов, душевное общение на форуме
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу! Все сделано очень хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу!
$10
10 баллов
11 лет назад
Светлана очень ответственный специалист. По прежнему регулярно сотрудничаем.
Ответный отзыв
Было дано четкое задание. Владимир всегда доброжелательный и готов к согласованию возникающих вопросов. Своевременная оплата согласно договоренности. Рекомендую Владимира, как замечательного заказчика!!!
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо! сотрудничество было очень успешным!
Ответный отзыв
С Илоной очень приятно работать: четко поставленные задачи, доброжелательность, профессионализм и быстрая оплата. Надеюсь, что еще поработаем в других проектах :)
$40
10 баллов
11 лет назад
HTMLWordPress
Постоянно работаем со Светланой уже добрых полгода и никогда не возникало никаких нареканий. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика.
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличный специалист, всё во время, и не нужно объяснять по сто раз
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, быстрая оплата и хорошая коммуникабельностью. Благодарю за сотрудничество!
Наполнение сайтов
40 отзывов
от $1
от 1 дня
#26
Копирайтинг
22 отзыва
$1.3/час
от 1 дня
#134
Управление проектами
1 отзыв
$2/час
от 30 дней
#8