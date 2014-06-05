masqnq

Светлана masqnq

 
61 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рерайт, копирайт, наполнение интернет магазинов, душевное общение на форуме

Быстро и качественно - легкие и читабельные тексты, душевное общение на форуме, качественный контент для Вашего сайта

Мое портфолио: http://www.weblancer.net/users/masqnq/portfolio/

Отзывы заказчиков

ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Общение на форумах
Спасибо за работу! Все сделано очень хорошо! Рекомендую!
Спасибо за интересную работу!
Ответный отзыв
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Наполнение форума контентом
Светлана очень ответственный специалист. По прежнему регулярно сотрудничаем.
Было дано четкое задание. Владимир всегда доброжелательный и готов к согласованию возникающих вопросов. Своевременная оплата согласно договоренности. Рекомендую Владимира, как замечательного заказчика!!!
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Общение на форумах (Украина)
Спасибо! сотрудничество было очень успешным!
С Илоной очень приятно работать: четко поставленные задачи, доброжелательность, профессионализм и быстрая оплата. Надеюсь, что еще поработаем в других проектах :)
Ответный отзыв
Alex_Di
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Контент менеджер на сайт на Wordpress`е
HTMLWordPress
Постоянно работаем со Светланой уже добрых полгода и никогда не возникало никаких нареканий. Рекомендую!
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Papa_AL
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Добавление информации с уникальным текстом (отели)
Отличный специалист, всё во время, и не нужно объяснять по сто раз
Отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, быстрая оплата и хорошая коммуникабельностью. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
40 отзывов
от $1
от 1 дня
#26
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