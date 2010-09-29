Общение на форумах

Требуется на постоянной основе фрилансеры для наполнения форума. Задача состоит в постоянном Наполнении форума. Простой копипаст. Оплата посуточная. 1 сообщение = 3 цента(и более) сообщений не ограничено ICQ#: 565-040-766 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны люди для "прокачки эккаунтов" на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Оплата - 0,1 у.е. за сообщение. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-20 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины.
Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол)
Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество с более сложными и интересными заданиями и более высокой оплатой.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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