Общение на форумах

$10
Наполнение сайтовЗавершен15 заявок706 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны люди для "прокачки эккаунтов" на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Оплата - 0,1 у.е. за сообщение. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-20 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины.

Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол)

Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество с более сложными и интересными заданиями и более высокой оплатой.

13 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
farada
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Работа выполнена хорошо, все соответствует заданию
Отличный заказчик, сотрудничаем с 2010 года. Четкая постановка задач, интересные проекты и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Alenka78
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу! Все сделано очень хорошо! Рекомендую!
Спасибо за интересную работу!
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Семеном! Все сделано качественно, быстро. Порадовал творческий подход. Будем работать еще, надеюсь:)
Спасибо за проект! Илона -- отличный заказчик. Четко поставлено ТЗ, своевременная оплата, ответы на все вопросы -- в общем все качества идеального заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Семён.
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад
$10
1 день
Екатерина - настоящий профессионал своего дела, талантливый копирайтер, очень четкий, ответственный человек. Очень рада знакомству и сотрудничеству. Надеюсь, что нас ждет еще много совместных интересных проектов! Спасибо за классную работу!
Замечательный заказчик во всех отношениях! Четкое ТЗ, своевременная оплата, всегда готова ответить на возникающие вопросы, очень позитивна и приятна в общении, что хорошо настраивает на рабочий лад! =) Спасибо, Илона, за сотрудничество, надеюсь, оно продолжится!
  • Похожие заказы

  • Наполнение форума Обьявления Украины

    $250

    Требуется на постоянной основе фрилансеры для наполнения форума. Задача состоит в постоянном Наполнении форума. Простой копипаст. Оплата посуточная. 1 сообщение = 3 цента(и более) сообщений не ограничено ICQ#: 565-040-766 пишите

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Массовая рассылка писем

    Здравствуйте! Необходимо сделать рассылку писем по промышленным предприятиям России и Украины. Все это сделать культурно и чисто. Интересует только целевая аудитория. С вас минимальные цены/сроки, в каком виде отчет. Подробности выбранному исполнителю. Уточняю: база адресов ваша. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить блог

    Есть архив форума из которого надо сделать блог. Часть сообщений форума сгруппирована и является отдельным постом. Все что вам нужно - копировать информацию в блог, подправлять предложения и выполнять постинг. Каждый постинг выполняется на час позже предыдущего, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Общение на автомобильных форумах

    Нужны люди, которые интересуются автомобильной тематикой и являются постоянными посетителями различных автомобильных форумов. Работа заключается в общении на форумах на заданную тематику согласно утвержденному сценарию. Только для пользователей из Украины! Приветствуются члены автомобильных клубов и пользователи с прокаченными ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск текстов

    $100

    Работа для новичков, потому что совсем несложная, главное уметь пользоваться поисковиками. Все, что от вас требуется – это регулярный поиск статей, текстов, заметок и т.п., отвечающих тем ключевым фразам, которые я предоставлю. За подробностями писать ...

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно собрать базу в нтернете

    За ночь собрать базу контактов интернет магазинов. Городов России (Каждый город в своём файле) 1000 штук (некоторые города уже есть) Оцените пожалуйста свои силы. Возможно несколько человек. цена 50коп. за контакт.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума. Тема - машиностроение.

    $35

    Форум тематики "машиностроение". Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов. Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю. Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и зарегистрировать их, почтовые ящики ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на тематических форумах, всего около 10-15

    Если Вы человек, который любит общаться на форумах и умеет это делать – значит моё предложение для именно для Вас! Мне нужен человек, который сможет создавать новые темы на форумах и поддерживать их дополнительными сообщениями. Всего ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад