Общение на форумах

Нужны люди для "прокачки эккаунтов" на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Оплата - 0,1 у.е. за сообщение. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-20 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины.

Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол)

Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество с более сложными и интересными заданиями и более высокой оплатой.