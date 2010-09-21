Наполнить блог

Есть архив форума из которого надо сделать блог.

Часть сообщений форума сгруппирована и является отдельным постом.

Все что вам нужно - копировать информацию в блог, подправлять предложения и выполнять постинг. Каждый постинг выполняется на час позже предыдущего, wordpress позволяет это.

Блог и все настройки делаю я сам. Вам нужно только постить.

Оставляйте свой скайп, чтоб ускорить связь.

Плачу 1000 рублей за работу, там не больше 50 постов будет.