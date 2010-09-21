Наполнить блог

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок272 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть архив форума из которого надо сделать блог.

Часть сообщений форума сгруппирована и является отдельным постом.

Все что вам нужно - копировать информацию в блог, подправлять предложения и выполнять постинг. Каждый постинг выполняется на час позже предыдущего, wordpress позволяет это.

Блог и все настройки делаю я сам. Вам нужно только постить.

Оставляйте свой скайп, чтоб ускорить связь.

Плачу 1000 рублей за работу, там не больше 50 постов будет.

13 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RLZ
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$33
3 дня
С работой справился отлично
Заказчик очень приятный, терпеливо ответил на все вопросы, в общем всем советую
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