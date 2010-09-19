Наполнение каталога

Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями. +++++++++++++++++++++++++++++ Знание страховой темы обязательно! Копипаст не принимается! +++++++++++++++++++++++++++++ Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки. Все посты и темы нужно ...