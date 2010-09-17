Наполнить страховой форум

Нужно поэтапно наполнить новый форум темами и сообщениями.

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Знание страховой темы обязательно!

Копипаст не принимается!

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Количество постов и теми будет зависеть от знания страховой темы, но для начала не больше 100 в одни руки.

Все посты и темы нужно заводить от первого лица, чтобы они не казались статьей!

Длина одного поста ~100 до 300зн.

Нужно привлечь не только обычных юзеров, но и гуру) страхования, поэтому темы должны быть интересны профи и понятны пользователям.

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Оплата за посты и темы, а не за количество знаков! Причём оплата за пост и тему одинаковая. Почему?

1.Потому что и там и там нужно думать головой

2.Некоторые темы генерируются автоматически из новостей, взял новость и пиши тему!

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Цену за пост = 0,10!

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