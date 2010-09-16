Наполнение описания лота для выставлен. на молотке

ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!!!

Требуется наполнение описания лота и СОСТАВЛЕНИЕ СТРАНИЧКИ для выставления на молотке

Специфика- винтажная аппаратура и виниловые пластинки (впоследствии планирую заниматься и по другим категориям)

1.ОТ МЕНЯ-ссылки на фотографии лота название размеры и вес и информация по особенностям лота

2.ОТ ВАС-поиск информации о лоте (годы выпуска, описание параметров, технических характеристик т.д.) и составление странички с описанием лота, примеры страницы смотрите здесь http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=8323676, http://molotok.ru/item1219792898_legendarnyj_amerikanskij_zenith_transoceanic1000_1.html

3. Конечный продукт-страница в формате html с описанием фото готовая для вставки в описание на Молотке

4. Пока необходимо описание примерно 50 лотов , далее по мере поступления (от 30 в месяц и до бесконечности :))

5. Все возникающие вопросы-обсуждаются