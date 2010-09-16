Наполнение описания лота для выставлен. на молотке

Добрый день! Требуется ответственный контент-менеджер, сказал сделал! Для копирования 264 статей с одного сайта на другой с добавлением картинки! Требуемые навыки: 1)Умение работы в фотошопе. 2)Опыт работы с джумалой 3)Основы знания HTML БЕЗ ЭТИХ НАВЫКОВ ИСПОЛНИТЕЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! Оплата будет поделена на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!!!
Требуется наполнение описания лота и СОСТАВЛЕНИЕ СТРАНИЧКИ для выставления на молотке
Специфика- винтажная аппаратура и виниловые пластинки (впоследствии планирую заниматься и по другим категориям)
1.ОТ МЕНЯ-ссылки на фотографии лота название размеры и вес и информация по особенностям лота
2.ОТ ВАС-поиск информации о лоте (годы выпуска, описание параметров, технических характеристик т.д.) и составление странички с описанием лота, примеры страницы смотрите здесь http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=8323676, http://molotok.ru/item1219792898_legendarnyj_amerikanskij_zenith_transoceanic1000_1.html
3. Конечный продукт-страница в формате html с описанием фото готовая для вставки в описание на Молотке
4. Пока необходимо описание примерно 50 лотов , далее по мере поступления (от 30 в месяц и до бесконечности :))
5. Все возникающие вопросы-обсуждаются
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