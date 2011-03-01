Размещение объявлений на досках

$500
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок222 просмотра
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На постоянную работу требуется постер объявлений на ряд профильных досок. Информация для постинга берется с нашего сайта и размещается на досках ежедневно. Требуется ответственный исполнитель, два раза в день размещать по 200-300 объявлений.

13 лет назад
coroban1
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
kartoshkafree
Юлия 
38 летЧехия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$500
1 день
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