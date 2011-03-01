Размещение объявлений на досках

Добрый день, нужно срочно сделать презентацию объемом около 10 страниц. Она будет состоять из описания программы и скриншотов. Презентация для продажи/продвижения товара. Необходимы примеры качественных презентаций/текстов/структурирования. Нужно подготовить презентацию в течении часа-двух, оперативно вносить комментарии/правки. Скайп/мобильный телефон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется постер объявлений на ряд профильных досок. Информация для постинга берется с нашего сайта и размещается на досках ежедневно. Требуется ответственный исполнитель, два раза в день размещать по 200-300 объявлений.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть список файлов (руководств по эксплуатации авто) с названием файлов (но расширение файлов нету). Требуется найти руководства для соответствующих авто и закачать их на сервер. Всего 450 файлов. Пример данных, которые имеються см. ниже. Acura RDX инструкция по ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин. Работы не очень много. Нужна будет небольшая обработка фото. 7 рублей за позицию.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется забить каталог в онлайн кинотеатре, движок joomla1.5, порядка 1000 позицийНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сотрудник по поиску товара по фотографии на иностранных интернет-аукционах (сайтах). Условия: - Вам выдаётся перечень фотографии для поиска, бренд, размер, расцветка. Ваша цель найти соответствующий критериям товар и добавить его(ссылки) в определенный exel файл. В случае ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Наполнение базы сайта контентом (картинка, описание) по средствам копипаста (разрешено полное копирование с других ресурсов). Оплата 35грн. за 100 единиц. Количество не ограничено. Все подробности на счет самого проекта и его выполнения будут предоставлены исполнителю.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется зарегистрироваться по базе (около 40 форумов и сайтов с добавлением новостей) и создать тему или добавить новость.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написание сообщений, создание тем на форуме allcheats.ru. Мне нужен жирный аккаунт с n-ым количеством сообщений. Сообщения можно писать раз в 200 сек (~3 мин). В час выходит максимум 20 сообщений. За каждое засчитанное ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно составить в EXCEL список уроков (статей): скопировать название, ссылку на статью, перенести мышкой иконку статьи в документ, скопировать ссылку на статью и дату добавления на сайт. Получается 5 столбиков с данными: иконка, название, сложность, ссылка ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один 1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. 2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад