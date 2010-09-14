Копирование каталога товаров

Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один

1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название.

2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что сайт на иностранном языке, контент необходимо переводить. (можно будет обговорить условия, по этому поводу)

От Вас, цена за добавление 1 товар, и сколько товаров и за какой срок можете добавлять.