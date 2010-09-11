Наполнение интернет-магазина

Задание имеет два варианта. Первый вариант - простой, для всех. Второй вариант - сложный, для тех кто "в теме" ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ============ 1. Найти, Скачать или получить по факсу прайсы 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются исполнитель для постоянной работы (каждый год) – добавлять товар в интернет-магазин www.RealFree.ru
Магазин специализируется на продажах сноубордов, креплений, ботинок, одежды, шлемов, масок для катания на склоне.
Необходимо ежегодно добавлять новые коллекции. Работа крополтливая. Спешить не нужно, главное - качество наполнения.
Работа по принципу:
1. Добавить новые коллекции - очень много, займет 2 месяца.
2. Корректировать наличие товара 3-4 раза в месяц.
3. Вносить необходимые поправки, дополнения.
Доп. информация:
1. Коллекции товаров брать с официальных сайтов производителей / каталогов PDF. Все источники предоставляются.
2. Добавляя товар заполнять все пункты используемых технологий при производстве, характеристики, составлять (рерайт, копирайт) описания.
3. Оплата: 400 $ за 4 месяца работы.
4. Периодичность оплаты: 1 раз в неделю по 25 $.
5. Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.
С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.
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