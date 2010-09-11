Наполнение интернет-магазина

$400
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок596 просмотров
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Требуются исполнитель для постоянной работы (каждый год) – добавлять товар в интернет-магазин www.RealFree.ru

Магазин специализируется на продажах сноубордов, креплений, ботинок, одежды, шлемов, масок для катания на склоне.

Необходимо ежегодно добавлять новые коллекции. Работа крополтливая. Спешить не нужно, главное - качество наполнения.

Работа по принципу:

1. Добавить новые коллекции - очень много, займет 2 месяца.

2. Корректировать наличие товара 3-4 раза в месяц.

3. Вносить необходимые поправки, дополнения.

Доп. информация:

1. Коллекции товаров брать с официальных сайтов производителей / каталогов PDF. Все источники предоставляются.

2. Добавляя товар заполнять все пункты используемых технологий при производстве, характеристики, составлять (рерайт, копирайт) описания.

3. Оплата: 400 $ за 4 месяца работы.

4. Периодичность оплаты: 1 раз в неделю по 25 $.

5. Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.

13 лет назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
infa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$400
120 дней
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