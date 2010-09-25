Размещение объявления на сайтах

Требуются люди для наполнения форума на портале http://www.ks-info.ru. Обязанности - создание тем, связаных с тематикой сайта и содержанием материалов, а также участие в уже существующих. Желательно, чтобы человека данная тематика интересовала. От исполнителя жду расценки за: ...