Перенести страницы сайта на WordPress

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Есть статичный сайт, примерно 110 страниц с содержанием - в основном текст (размер одной страницы в среднем - 2-3 экрана) с несложным форматированием, немного таблиц и фото.

Необходимо перенести его содержание на WordPress (на локальной машине) и выслать XML с результатами.

Важные условия:

* кроме таблиц форматирование должно быть выполнено уже в самом Вордпрессе, а не скопировано из кода исходных страниц

* ссылки на изображения надо оставлять такие же как в исходном сайте (т.е. /images/), загружать их в Вордпресс не надо; аналогично для вложенных файлов (их совсем немного)

* обязательно указывайте срок выполнения

WordPress
13 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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