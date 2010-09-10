Статьи о BMW (копипаст)

Требуется 100 статей на тематику техобслуживание и ремонт BMW (которые ещё не представлены на сайте www.rubmw.ru/docs/ ) Ваша цена. Интересуют статьи не менее 4000 символов.+ 1 картинка. Приступить сразу, возможно разделю на нескольких исполнителей.

НУЖЕН КОПИПАСТ, А НЕ РЕРАЙТИНГ ИЛИ КОПИРАЙТИНГ. Просто скопировать с сайта в файл и проверить сервисом истио, чтобы подобной статьи не было на указаном выше сайте.