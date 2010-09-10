Статьи о BMW (копипаст)

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка255 просмотров
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Требуется 100 статей на тематику техобслуживание и ремонт BMW (которые ещё не представлены на сайте www.rubmw.ru/docs/ ) Ваша цена. Интересуют статьи не менее 4000 символов.+ 1 картинка. Приступить сразу, возможно разделю на нескольких исполнителей.

НУЖЕН КОПИПАСТ, А НЕ РЕРАЙТИНГ ИЛИ КОПИРАЙТИНГ. Просто скопировать с сайта в файл и проверить сервисом истио, чтобы подобной статьи не было на указаном выше сайте.

13 лет назад
ingapopkova
Инга 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$8
1 день
Приятно сотрудничать с хорошими людьми. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
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