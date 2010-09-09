Наполнение интернет магазина товарами.

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок469 просмотров
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Требуется наполнить интернет магазин оборудования для бань, саун и бассейнов.

Процесс заполнения одной позиции:

1. Зайти в раздел каталога в котором необходимо разместить товар.

2. Найти соответвующий товар, и нажать изменить

2. Загрузить картинку товара. Картинка предоставляется.

4. Проверить правильность заполнения поля URL товара. Требования к заполнению обговариваются дополнительно.

6. Заполнить поле Дополнительное описание. Тест необходимо сформировать из текста основного описания согласно шаблону. Заполнить табличку

7. Заполнить поле Описание Продукта. При необходимости загрузить дополнительные фотографии Тест предоставляется.

8. Сохранить товар. Открыть закладку метатеги и заполнить 2 поля согласно шаблону.

В заявках прошу указать цену и сроки! Без указания цены за единицу товара заявка рассматриваться не будет!

Требования. Проживание на территории Украины. Наличие карточки Приват банка.

13 лет назад
gennadiyslon
Геннадий 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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