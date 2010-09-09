Наполнение интернет магазина товарами.

Нужно найти каталоги наподобие этого best-stroy.ru, т.е. каталоги где есть такие данные: Имя е-мейл телефон сайт название категории Вот например здесь есть все эти данные best-stroy.ru/catalog/505 Имя Александр Смирнов е-мейл [email protected] телефон 988-18-20, 517-46-47, 978-20-7 сайт www.gutter.ru название категории Кровельные материалы. Водосток Нужны подобные сайты с каталогами ...