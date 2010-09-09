Общение на форумах

Есть интернет-магазин. Требуется человек, который будет заниматься КАЧЕСТВЕННОЙ скрытой рекламой на тематических форумах.

Под качественным постингом подразумевается: поиск тематических форумов. Прокачка аккаунта на форуме. Грамотное сообщение в тему, с информацией о том, что там-то и там-то, вы заказывали то-то и то-то, всё пришло, качество на высоте и прочее. На каждом форуме разные сообщения, в зависимости от ситуации.

Цель: не гиперссылка на сайт, для поднятия тиц и прочего, а приток новых целевых покупателей.

Тематика: музыка, клубная музыка, электронная музыка, тусовки, вечеринки, ди-джеи, одежда, футболки, футболки на заказ и другие похожие.

Оплата договорная.

Человек требуется на постоянку! Поэтому и сумма должна быть исходя из данного условия.