Нужны пачки копипаста ежедневно

На постоянное сотрудничество ищется человек готовый предоставлять контент – копипаст с различных источников, на различные темы (мы говорим тему сами). Контент нужно будет оформить в 1 текстовый файл, 1 пакет статей будет состоять из 250-300 статей. Количество источников, чем больше тем лучше. Использования различного рода парсеров только приветствуется, возможно (если у Вас есть такая возможность) текст нужно будет пропускать через синонимайзер. Насчет оплаты – предлагайте Ваши цены, но сразу в пределах разумного так как работа не сложная и требует не много времени, к тому же заказы будут ежедневные.

Ищу исполнителя\исполнителей готовых делать это за 5$ или ниже