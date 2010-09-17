Наполнение интернет магазина

Необходимо вести блог в ЖЖ и twitter. Написание интересных статей авиационной тематики, уведомления о последних изменениях на сайте.Поиск друзей и фолоуеров. Необходимо уметь красиво и интересно писать. Главная задача - увеличение посещаемости продвигаемого сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дополнить магазин товарами - в пределах 100 позиций, желательно срочно.
Я озвучу производителей которых надо добавить, всю остальную информацию брать с ЯндексМаркета.
В каждой позициии нужно: картинка, описание примерно 500 симв., тех.характеристики, цвет и диагональ модели.
Если описание есть на маркете то сделать рерайт, если нет - то найти его в инете и отрерайтить или написать самому.
Наполнение - вручную через админку магазина(находится на быстром хостинге, так что тормозить не будет).
Движок: WebAsyst
Тематика: цифровое фото
Просьба оставлять предложения только с ценой, желателен опыт работы с WebAsyst.
Оплата Webmoney по факту.
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