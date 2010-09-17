Наполнение интернет магазина

Требуется дополнить магазин товарами - в пределах 100 позиций, желательно срочно.

Я озвучу производителей которых надо добавить, всю остальную информацию брать с ЯндексМаркета.

В каждой позициии нужно: картинка, описание примерно 500 симв., тех.характеристики, цвет и диагональ модели.

Если описание есть на маркете то сделать рерайт, если нет - то найти его в инете и отрерайтить или написать самому.

Наполнение - вручную через админку магазина(находится на быстром хостинге, так что тормозить не будет).

Движок: WebAsyst

Тематика: цифровое фото

Просьба оставлять предложения только с ценой, желателен опыт работы с WebAsyst.

Оплата Webmoney по факту.