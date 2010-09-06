Копипаст новостей

Нужно наполнить интернет магазин инфой фото цены
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Нужен человек для копирования статей на сайт, статей очень много.
Выберу исполнителя что предложит оптимальную цену.
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